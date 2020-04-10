Ученые из США выяснили, что на планете действуют три штамма коронавируса





Ученые назвали исходный вирус, поразивший жителей США и Австралии, «тип А». Китайские пациенты пострадали от штамма «типа В», а в европейских странах обнаружили «тип С», который был занесен через Сингапур.Как отметил доктор Питер Форстер, который работает в Кэмбридже, в США первый случай заражения был зафиксирован в январе. Вот только однозначно утверждать это нельзя, так как штаммы вируса постоянно мутируют, чтобы иметь больше шансов разрушить иммунитет человека.