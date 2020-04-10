«Извращенец»: Обнаженный Станислав Садальский продемонстрировал мучные изделия родственника





Новый пост шоумен посвятил Дню братьев и сестер, поздравив таким образом россиян с этим событием. В честь него Станислав Садальский сделал коллаж из фотографий с двоюродным кузеном, а в подписи вспомнил стихотворение Даниила Хармса о двух братьях и «булке». По словам артиста, эти строки удачно описывают его родственника, который занимается бизнесом — мужчина владеет сетью булочных. Тем не менее поклонники обратили внимание не на снимки кондитерских изделий, а на внешний вид близких людей. Актер и его гость сидели полностью голые на диване, а их интимные места прикрывали фартуки с принтом мужских гениталий.Интернет-пользователи бурно отреагировали на пост Садальского. Одни назвали родственников «дураками», а другие принялись их критиковать, заявляя, что людям свойственно что-то дорисовывать, когда своего нет. Третьи заподозрили телеведущего в озабоченности.