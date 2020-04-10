Эксперты назвали автомобили пяти самых богатых людей планеты





Он является не только основателем Amazon, но и собственником Honda Accord производства 1996-го. Модель стоит в гараже рядом с Lamborghini Veneno, Pininfarina Sergio, а также Veyron Mansory от Bugatti. Билл Гейтс предпочитает модели Porsche. Он ездит на моделях 959, 911, а также Taycan.Бернар Арно, президент Louis Vuitton Moët Hennessy, длительное время использует BMW 7. Уоррен Баффет разместил в своём гараже несколько авто от Cadillac. Недавно он приобрёл модель XTS, выпущенную в 2014 году. Глава Oracle Ларри Эллисон покупает дорогостоящие модели. В настоящее время он пользуется Lexus LFA и McLaren F1.