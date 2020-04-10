Эксперты назвали автомобили пяти самых богатых людей планеты
Эксперты назвали авто пяти самых богатых людей Земли. Открывает список Джефф Безос, который долгое время использовал бюджетный транспорт.
Он является не только основателем Amazon, но и собственником Honda Accord производства 1996-го. Модель стоит в гараже рядом с Lamborghini Veneno, Pininfarina Sergio, а также Veyron Mansory от Bugatti. Билл Гейтс предпочитает модели Porsche. Он ездит на моделях 959, 911, а также Taycan.
Бернар Арно, президент Louis Vuitton Moët Hennessy, длительное время использует BMW 7. Уоррен Баффет разместил в своём гараже несколько авто от Cadillac. Недавно он приобрёл модель XTS, выпущенную в 2014 году. Глава Oracle Ларри Эллисон покупает дорогостоящие модели. В настоящее время он пользуется Lexus LFA и McLaren F1.
Он является не только основателем Amazon, но и собственником Honda Accord производства 1996-го. Модель стоит в гараже рядом с Lamborghini Veneno, Pininfarina Sergio, а также Veyron Mansory от Bugatti. Билл Гейтс предпочитает модели Porsche. Он ездит на моделях 959, 911, а также Taycan.
Бернар Арно, президент Louis Vuitton Moët Hennessy, длительное время использует BMW 7. Уоррен Баффет разместил в своём гараже несколько авто от Cadillac. Недавно он приобрёл модель XTS, выпущенную в 2014 году. Глава Oracle Ларри Эллисон покупает дорогостоящие модели. В настоящее время он пользуется Lexus LFA и McLaren F1.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 22:30