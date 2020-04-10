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Менеджер МакSим Маргарита Соколова объяснила причину бессрочного отпуска певицы

Менеджер МакSим Маргарита Соколова объяснила причину бессрочного отпуска своей подопечной. Как оказалось, с певицей все в порядке, но сейчас она намерена уделить все внимание восстановлению здоровья.

Последняя информация о МакSим появилась в СМИ еще 9 марта, когда артистку выписали из больницы, где она в течение нескольких недель проходила курс лечения. После этого знаменитость объявила, что уходит в бессрочный отпуск, и вот уже больше месяца о ней ничего не слышно.

Менеджер МакSим сообщила, что ее подопечная не планирует давать какие-либо интервью, посещать ток-шоу или организовывать концерты. Отчитываться о том, как проходят ее будни, певица также не желает. На связь она сейчас выходит только с близкими, соблюдая режим самоизоляции. Кроме того, Маргарита Соколова отметила, что у исполнительницы хита «Ветром стать» пока в приоритете восстановление здоровья и о каких-то конкретных сроках возвращения на сцену говорить рано. Однако и о полном завершении карьеры речь не идет.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:41

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