Монеточка, Сюзанна, Feduk и Елена Темникова устроят концерты в Instagram

Все трансляции будут проходить в онлайн-режиме, а поклонники получат шанс пообщаться со своими кумирами. Live-концерты откроет певец Feduk 11 апреля в 20:00, а фолловеры узнают, как артист создает новые треки. Уже 14 апреля в то же время начнется концерт Монеточки, которая выступит вместе с Витей Исаевым, ставшим соавтором ее альбома “Раскраски для взрослых”. Домашнее выступление Елены Темниковой состоится 15 апреля, а начало запланировано на 19:00. К акции от Instagram также присоединится Сюзанна.Все артисты дали обещание соблюдать дресс-код, а именно нарядный верх и домашний низ. Вскоре станет доступна информация о концертах других звезд.