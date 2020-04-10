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Монеточка, Сюзанна, Feduk и Елена Темникова устроят концерты в Instagram

В акции #песнядома от Instagram примут участие российские исполнительницы Монеточка, Сюзанна и Елена Темникова, а также певец Feduk. Звезды споют в прямом эфире и будут активно общаться с аудиторией.

Все трансляции будут проходить в онлайн-режиме, а поклонники получат шанс пообщаться со своими кумирами. Live-концерты откроет певец Feduk 11 апреля в 20:00, а фолловеры узнают, как артист создает новые треки. Уже 14 апреля в то же время начнется концерт Монеточки, которая выступит вместе с Витей Исаевым, ставшим соавтором ее альбома “Раскраски для взрослых”. Домашнее выступление Елены Темниковой состоится 15 апреля, а начало запланировано на 19:00. К акции от Instagram также присоединится Сюзанна.

Все артисты дали обещание соблюдать дресс-код, а именно нарядный верх и домашний низ. Вскоре станет доступна информация о концертах других звезд.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:00

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