В России ФМБА доказало эффективность препарата против коронавируса
В России специалисты Федерального медико-биологического агентства смогли доказать эффективность лекарственного препарата против коронавируса. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-центр ФМБА, речь идет о «Мефлохине».
Исследования ученых показали, что это препарат продемонстрировал свою противовирусную активность. «Мефлохину» удалось полностью блокировать цитопатическое действие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.
Испытания проводились в культурах клеток с концентрацией два микрограмма на литр. Такая насыщенность образуется в плазме крови после того, как принять исследуемый препарат в терапевтической дозе. По словам Вероники Скворцовой, возглавляющей ФМБА, количество лекарства отвечает норме, которая разрешена к применению человеком.
Исследования ученых показали, что это препарат продемонстрировал свою противовирусную активность. «Мефлохину» удалось полностью блокировать цитопатическое действие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.
Испытания проводились в культурах клеток с концентрацией два микрограмма на литр. Такая насыщенность образуется в плазме крови после того, как принять исследуемый препарат в терапевтической дозе. По словам Вероники Скворцовой, возглавляющей ФМБА, количество лекарства отвечает норме, которая разрешена к применению человеком.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:36