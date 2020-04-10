В России ФМБА доказало эффективность препарата против коронавируса





Исследования ученых показали, что это препарат продемонстрировал свою противовирусную активность. «Мефлохину» удалось полностью блокировать цитопатическое действие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.Испытания проводились в культурах клеток с концентрацией два микрограмма на литр. Такая насыщенность образуется в плазме крови после того, как принять исследуемый препарат в терапевтической дозе. По словам Вероники Скворцовой, возглавляющей ФМБА, количество лекарства отвечает норме, которая разрешена к применению человеком.