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В России ФМБА доказало эффективность препарата против коронавируса

В России специалисты Федерального медико-биологического агентства смогли доказать эффективность лекарственного препарата против коронавируса. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-центр ФМБА, речь идет о «Мефлохине».

В России ФМБА доказало эффективность препарата против коронавируса


Исследования ученых показали, что это препарат продемонстрировал свою противовирусную активность. «Мефлохину» удалось полностью блокировать цитопатическое действие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

Испытания проводились в культурах клеток с концентрацией два микрограмма на литр. Такая насыщенность образуется в плазме крови после того, как принять исследуемый препарат в терапевтической дозе. По словам Вероники Скворцовой, возглавляющей ФМБА, количество лекарства отвечает норме, которая разрешена к применению человеком.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:36

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