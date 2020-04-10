Стоимость лечения Бабкиной в частной клинике составляет более полумиллиона рублей





Знаменитость проходит терапию от пневмонии в одной из больниц Москвы. Согласно информации авторитетных источников, родные Бабкиной уже потратили на ее лечение примерно полмиллиона рублей. Ранее издание Kp.ru информировало, что после госпитализации певицы ее семье пришлось внести 300 тысяч рублей, а цена за само проживание в палате составляет 25 тысяч рублей каждые сутки. Местом лечения звезды отечественной эстрады стала частная клиника, которая временно перепрофилирована под инфекционное медучреждение для пациентов с коронавирусом и пневмонией. Людей с другими диагнозами в него пока что не направляют.Ранее СМИ со ссылкой на представителя Бабкиной Александра Велора писали о том, что она пребывает в изолированном боксе, куда никого не пускают. При этом медики посещают больную в спецодежде, похожей на скафандр. Тем не менее на днях директор исполнительницы опроверг эти слухи и заявил, что COVID-19 у его подопечной не подтвердился. Однако результаты анализов менеджер комментировать не стал.