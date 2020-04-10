В Сети появился симулятор звуков офиса для моральной поддержки людей во время изоляции





Вынужденные меры по переводу сотрудников многих компаний на удаленный режим привели к тому, что люди скучают по коллективу и атмосфере офиса. Однако новая интерактивная карта позволяет погрузиться в атмосферу работы с коллегами. В ней учитываются звуки кулера, скрипучих кресел, гудящего принтера, клавиатур, а также постоянно переговаривающихся, кашляющих и прогуливающихся работников. Количество людей и интенсивность звука пользователь может настроить исходя из личных предпочтений.Согласно задумке авторов симулятора, его нужно включать во время работы на дому, чтобы быстрее влиться в процесс. На данный момент на изоляции во всем мире находится около 4 млрд человек.