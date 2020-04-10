Евгения Медведева обратилась к спортсменам, попросив оказать помощь пострадавшим от коронавируса
В своем микроблоге Instagram фигуристка Евгения Медведева публично обратилась к спортсменам, чтобы они оказали помощь людям, пострадавшим от коронавируса. По словам серебряного призера Пхенчхана, сейчас пришло время, чтобы объединиться.
Евгения Медведева опубликовала пост, в котором призналась, что переживает за людей, которые столкнулись с коронавирусной инфекцией. Многие из них потеряли близких и родных. Особенно фигуристку беспокоят пожилые особы, которые пребывают в группе риска. Серебряный призер обратилась к своим коллегам и заявила, что «спортсмены крепкие», поэтому должны по возможности помогать. Евгения Медведева призвала их объединиться, чтобы собрать материальную помощь для борьбы с коронавирусом в РФ. В мировой практике много случаев, когда именно спортсмены занимаются благотворительностью.
Со своей стороны фигуристка отметила, что уже сделала взнос, а также намерена оправлять в Русфонд средства от продаж в онлайн-магазине. Евгения Медведева призвала спортсменов проявлять свою позицию в социальных сетях, оснастить региональные больницы всем необходимым. Также она написала, что врачи и медицинский персонал - настоящие герои, которые сейчас нуждаются в поддержке. Это вполне реально, так как спортсмены имеют многомиллионную армию болельщиков.
Евгения Медведева опубликовала пост, в котором призналась, что переживает за людей, которые столкнулись с коронавирусной инфекцией. Многие из них потеряли близких и родных. Особенно фигуристку беспокоят пожилые особы, которые пребывают в группе риска. Серебряный призер обратилась к своим коллегам и заявила, что «спортсмены крепкие», поэтому должны по возможности помогать. Евгения Медведева призвала их объединиться, чтобы собрать материальную помощь для борьбы с коронавирусом в РФ. В мировой практике много случаев, когда именно спортсмены занимаются благотворительностью.
Со своей стороны фигуристка отметила, что уже сделала взнос, а также намерена оправлять в Русфонд средства от продаж в онлайн-магазине. Евгения Медведева призвала спортсменов проявлять свою позицию в социальных сетях, оснастить региональные больницы всем необходимым. Также она написала, что врачи и медицинский персонал - настоящие герои, которые сейчас нуждаются в поддержке. Это вполне реально, так как спортсмены имеют многомиллионную армию болельщиков.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:09