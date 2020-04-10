В Роспотребнадзоре заявили, что лишь 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу





Анализ на выявление иммунитета к коронавирусу сдали медики, которые сопровождают поезда “Сапсан”. Оказалось, что в России очень мало людей сталкивались с недугом, а антитела имеют лишь 3%. Такие данные были получены в результате пробного запуска новой тест-системы. По словам Анны Поповой, у 20-25% инфицированных заболевание протекает бессимптомно. До сих пор неизвестно, могут ли такие носители в итоге обрести иммунитет.Новая тест-система, которая определит антитела к COVID-19 в организме человека, будет зарегистрирована в начале следующей недели. Эту разработку 10 апреля представили в ФМБА.