"Замена Уманскому": Вика Каплий симпатизирует Андрею Григорьеву-Апполонову младшему
Вика Каплий нашла замену Никите Уманскому, с которым совсем недавно рассталась. Судя по новому видео, опубликованному в Instagram участницы проекта «Дом-2», она симпатизирует Андрею Григорьеву-Апполонову младшему.
После того, как Никита Уманский на просьбы Каплий дать еще один шанс их паре ответил категорическим отказом, девушка горевала не долго. Она приняла факт того, что отношения не вернуть, и решила вычеркнуть бывшего бойфренда из жизни. Теперь на вопросы о нем участница телестройки не отвечает, либо же делает вид, что не понимает, о ком идет речь.
Кроме того, Вика Каплий всерьез занялась рассмотрением нового кандидата на его место. Выбор пал на Андрея Григорьева-Апполонова младшего, не так давно ставшего участником проекта «Дом-2». Недавно девушка даже опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором обнимает и целует певца в щеку. Просмотрев эту Stories, подписчики страницы Каплий сразу же сделали вывод, что их любимица симпатизирует артисту, и теперь с нетерпением ждут, когда у ребят завяжутся отношения.
После того, как Никита Уманский на просьбы Каплий дать еще один шанс их паре ответил категорическим отказом, девушка горевала не долго. Она приняла факт того, что отношения не вернуть, и решила вычеркнуть бывшего бойфренда из жизни. Теперь на вопросы о нем участница телестройки не отвечает, либо же делает вид, что не понимает, о ком идет речь.
Кроме того, Вика Каплий всерьез занялась рассмотрением нового кандидата на его место. Выбор пал на Андрея Григорьева-Апполонова младшего, не так давно ставшего участником проекта «Дом-2». Недавно девушка даже опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором обнимает и целует певца в щеку. Просмотрев эту Stories, подписчики страницы Каплий сразу же сделали вывод, что их любимица симпатизирует артисту, и теперь с нетерпением ждут, когда у ребят завяжутся отношения.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:00