Соловьев убежден, что россияне вернутся к обычной жизни не раньше июля-августа





Соловьев считает неслучайным срок в 40 дней, что может быть применимо и к карантину. Однако он задается вопросом – от какого момента отсчитывать это время. Журналист не отрицает, что гражданам страны будет тяжело продержаться еще 3-4 недели. После выхода из карантина ситуация в стране может прийти в норму лишь к июлю-августу. Свои прогнозы он озвучил в разговоре с доктором Александром Мясниковым, который поддержал мнение коллеги.Журналист допускает, что определенные ограничения сохранятся после 1 мая, но их объем зависит от самих россиян. Он напомнил, что в начале месяца переболеют те, кто подхватил вирус уже сейчас, а для предотвращения посоветовал обеспечить социальное дистанцирование.