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«Долгожданный ребенок»: Певица Варвара объявила о пополнении в семье

Певица Варвара рассказала журналистам о пополнении в ее семье. Оказалось, ее старший сын Ярослав скоро во второй раз станет отцом.
«Долгожданный ребенок»: Певица Варвара объявила о пополнении в семье

У наследника знаменитости и его избранницы уже подрастает наследник по имени Артемий, который в июне отметит 6-летие. Теперь у мальчика появится долгожданный брат или сестра, однако родные пока не говорят пол ребенка, так как хотят сделать сюрприз. При этом артистка воспитала еще 3-х детей от разных союзов – Василия, Сергея и Варвару. Ребята не спешат обзаводиться семьей, хотя сама певица не исключает, что в будущем снова родит малыша. «Мои дети никогда не спрашивали меня, когда им родиться», - поделилась звезда шоу-бизнеса, добавив, что готова испытать радость материнства в пятый раз.

Варвара, как и все ее семейство, сейчас соблюдает карантин. В связи с этим у нее есть отличная возможность для того, чтобы заняться вопросом продолжения своего рода.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:50

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