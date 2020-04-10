«Долгожданный ребенок»: Певица Варвара объявила о пополнении в семье





У наследника знаменитости и его избранницы уже подрастает наследник по имени Артемий, который в июне отметит 6-летие. Теперь у мальчика появится долгожданный брат или сестра, однако родные пока не говорят пол ребенка, так как хотят сделать сюрприз. При этом артистка воспитала еще 3-х детей от разных союзов – Василия, Сергея и Варвару. Ребята не спешат обзаводиться семьей, хотя сама певица не исключает, что в будущем снова родит малыша., - поделилась звезда шоу-бизнеса, добавив, что готова испытать радость материнства в пятый раз.Варвара, как и все ее семейство, сейчас соблюдает карантин. В связи с этим у нее есть отличная возможность для того, чтобы заняться вопросом продолжения своего рода.