«Мне интересно»: Жанна Бадоева предложила фанатам критиковать свои наряды

Соответствующую публикацию Жанна Бадоева разместила в своём Instagram-аккаунте. Знаменитость представила ранее сделанные снимки, на которых она запечатлена в различных образах. Ведущая программы о путешествиях "Жизнь других" предложила подписчикам выбрать понравившийся им наряд., – написала Бадоева.Фанатам пришлась по душе такая идея. Большинству пользователей соцсети понравился кадр, на котором телеведущая одета в белую рубашку и чёрную миди-юбку.