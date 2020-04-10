«Мне интересно»: Жанна Бадоева предложила фанатам критиковать свои наряды
Популярная телеведущая Жанна Бадоева часто восхищает поклонников своими образами. Недавно знаменитость решила развлечь фанатов и предложила им критиковать выбранные ею наряды.
Соответствующую публикацию Жанна Бадоева разместила в своём Instagram-аккаунте. Знаменитость представила ранее сделанные снимки, на которых она запечатлена в различных образах. Ведущая программы о путешествиях "Жизнь других" предложила подписчикам выбрать понравившийся им наряд. «Голосуем, что вам нравится больше или пишите, что не нравится и почему!!! Мне интересно!!!! Поехали! Интересно, какой образ победит», – написала Бадоева.
Фанатам пришлась по душе такая идея. Большинству пользователей соцсети понравился кадр, на котором телеведущая одета в белую рубашку и чёрную миди-юбку.
Соответствующую публикацию Жанна Бадоева разместила в своём Instagram-аккаунте. Знаменитость представила ранее сделанные снимки, на которых она запечатлена в различных образах. Ведущая программы о путешествиях "Жизнь других" предложила подписчикам выбрать понравившийся им наряд. «Голосуем, что вам нравится больше или пишите, что не нравится и почему!!! Мне интересно!!!! Поехали! Интересно, какой образ победит», – написала Бадоева.
Фанатам пришлась по душе такая идея. Большинству пользователей соцсети понравился кадр, на котором телеведущая одета в белую рубашку и чёрную миди-юбку.
ШоуБиз
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 19:23