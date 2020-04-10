В РФ из-за карантина остается много украинцев, желающих вернуться на родину





Обе страны имеют интерес в этом вопросе, но пока механизм по возврату людей в свои государства никто не прорабатывал. Как отметил Андрей Руденко, границы закрыты, поэтому преждевременно обсуждать сложившуюся ситуацию нет смысла. В конце марта из украинской столицы в Москву прибыл специальный поезд, который запустили из-за ситуации с пандемией. По словам представителей посольства РФ, было продано 716 билетов. Аналогичный состав доставил украинцев в Киев.На протяжении нескольких лет между РФ и Украиной не было пассажирского сообщения, а курсировал только один транзитный поезд, следовавший в Кишинев. РЖД накануне единовременного вывоза граждан соседнего государства сообщило о том, что специальный проезд согласован.