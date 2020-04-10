Дмитрий Шепелев назвал самоизоляцию «подарком времени»

В рамках карантина по причине пандемии коронавируса у бывшего гражданского мужа Жанны Фриске появилась возможность проводить досуг с сыном Платону. Дмитрий Шепелев решил поделиться своим восторгом по поводу социального дистанцирования с аудиторией в блоге, однако не все фолловеры его поддержали. Экс-ведущий передачи «На самом деле» назвал самоизоляцию «подарком времени», имея в виду то, что он может провести его с семьей.Поклонники напомнили представителю шоу-бизнеса, что многие жители РФ находятся дома без работы и средств к существованию. При этом другие россияне трудятся на удаленной основе, совмещая свою деятельность с воспитанием детей. Сейчас Шепелев живет со своим сыном, новой возлюбленной Екатериной Тулуповой и ее дочерью от прошлых отношений. Наследники ведущего и дизайнера почти ровесники.