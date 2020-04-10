Составлен ТОП-5 самых дешевых машин мира, которых нет в РФ





Модель не отличается большим комфортом, однако может использоваться для коротких поездок. У отдельных индийских дилеров по-прежнему предлагается компакткар Jiangnan Alto. Его действительное производство давно прекращено, ввиду чего бренд представлен в единственных экземплярах.Китайское авто Geely MR может быть приобретено почти во всех странах Азии и Южной Америки. Его цена составляет 265 тысяч рублей. Renault Kwid можно приобрести за 294 тысячи рублей. На индийском рынке модель пользуется большим спросом. Завершает список Chery QQ. Эта модель не смогла закрепиться на рынке РФ. На иностранных рынках она продается за 331 тысячу рублей.