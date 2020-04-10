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Ученые выяснили, почему серебро может убивать бактерии

Ученые, которые работают в Арканзасском университете, на молекулярном уровне разобрали действие ионов серебра. Они выяснили, почему серебро может убивать живые бактерии.

Ученые выяснили, почему серебро может убивать бактерии


Об антимикробных свойствах серебра было известно уже много веков, но в научном мире не могли объяснить, как именно происходит этот процесс. Поэтому ученые из США решили выяснить, как устроен механизм действия этого драгметалла на микроорганизмы. Специалисты университета применили технику визуализации, а эксперимент проводили на белках в кишечных палочках вида Escherichia coli, наблюдая за ними в динамике.

Исследователи были уверенны, что ионы серебра замедлят активность модельные организмов, но произошло обратное ускорение диффузионной динамики белков. Как отметил доцент физики Йон Ван, они зафиксировали разделение в бактериях нитей ДНК, а также ослабление некоторых связей. Результаты, полученные во время микробиологического исследования, могут быть полезными при создании более эффективных лекарственных препаратов, которые основаны на наночастицах серебра. Они помогут в борьбе с «супербагами», представляющими собой бактерии, устойчивые к различным антибиотикам. В последнее время именно они являются опасными для населения планеты.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:11

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