Ученые выяснили, почему серебро может убивать бактерии





Об антимикробных свойствах серебра было известно уже много веков, но в научном мире не могли объяснить, как именно происходит этот процесс. Поэтому ученые из США решили выяснить, как устроен механизм действия этого драгметалла на микроорганизмы. Специалисты университета применили технику визуализации, а эксперимент проводили на белках в кишечных палочках вида Escherichia coli, наблюдая за ними в динамике.Исследователи были уверенны, что ионы серебра замедлят активность модельные организмов, но произошло обратное ускорение диффузионной динамики белков. Как отметил доцент физики Йон Ван, они зафиксировали разделение в бактериях нитей ДНК, а также ослабление некоторых связей. Результаты, полученные во время микробиологического исследования, могут быть полезными при создании более эффективных лекарственных препаратов, которые основаны на наночастицах серебра. Они помогут в борьбе с «супербагами», представляющими собой бактерии, устойчивые к различным антибиотикам. В последнее время именно они являются опасными для населения планеты.