Россияне в условиях самоизоляции массово закупают виагру





В результате сравнения уровней продаж средств для улучшения эректильной дисфункции за период с 9 по 29 марта этого года и аналогичного периода прошлого года, был зафиксирован существенный рост. В этом году россияне приобрели более 780 тысяч упаковок, а в прошлом – на 236 упаковок меньше. Таким образом доход от продаж в 2020 году достиг 750 млн рублей против почти 550 млн в 2019 году.Эксперты также заметили, что перед карантином россияне закупили холодильники и морозильные камеры. Предполагается, что такое решение позволит сохранить запас продуктов питания.