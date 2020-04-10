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Россияне в условиях самоизоляции массово закупают виагру

Россияне стали массово закупать виагру перед уходом на самоизоляцию. Фармацевты зафиксировали рост продаж на 44%.

В результате сравнения уровней продаж средств для улучшения эректильной дисфункции за период с 9 по 29 марта этого года и аналогичного периода прошлого года, был зафиксирован существенный рост. В этом году россияне приобрели более 780 тысяч упаковок, а в прошлом – на 236 упаковок меньше. Таким образом доход от продаж в 2020 году достиг 750 млн рублей против почти 550 млн в 2019 году.

Эксперты также заметили, что перед карантином россияне закупили холодильники и морозильные камеры. Предполагается, что такое решение позволит сохранить запас продуктов питания.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:00

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