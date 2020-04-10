Дмитрий Нагиев пожертвовал 10 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом

Телеведущий Дмитрий Нагиев совершил благое дело тайно, поэтому даже самые критичные хейтеры вряд ли найдут в его поступке жажду саморекламы. О том, что шоумен сделал пожертвование, стало известно исключительно благодаря журналистам, которые нашли информацию об этом через свои источники.10 миллионов рублей Нагиев перевел на счет одного из фондов, который занимается закупкой необходимого для борьбы с коронавирусом оборудования. На эти деньги планируется приобрести аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких).Это пожертвование не стало первым опытом участия в благотворительности для ведущего, однако, как и в этот раз, прошлые финансовые вложения в отечественную систему здравоохранения артист также не афишировал. На своих страницах в соцсетях Дмитрий Нагиев предпочитает делиться с поклонниками иного рода информацией, вроде своих успехов на карьерном поприще и новых оригинальных луков.