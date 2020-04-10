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Врачи рассказали о полезных свойствах брюссельской капусты

Все сорта капусты необходимы человеку для укрепления здоровья. На этот раз врачи детально рассказали о полезных свойствах, которые несёт в себе брюссельская капуста.

В брюссельской капусте содержится большое количество витаминов и антиоксидантов. Её калорийность составляет 42 ккал на 100 грамм, что делает продукт весьма популярным среди желающих сбросить вес. Овощ полезен благодаря калию, аскорбиновой кислоте, витамину В9, бета-каротину и ретинолу. С помощью данного чуда природы можно поддержать работу кишечника, защититься от окислительного действия свободных радикалов.

Как отмечают врачи, все крестоцветные растения имеют в себе сульфорафан. Эта молекула обладает сильным антиоксидантным, противодиабетическим и противоопухолевым свойствами. Также брюссельская капуста предотвращает появление анемии и защищает сердце.

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Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 18:32

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