Компания Mercedes-Benz стала участником флэшмоба от Audi





В обращении к поклонникам марки руководство Audi призвало присоединяться и сделать свои версии. Помимо фанатов компании, участником флешмоба неожиданно решил стать бренд Mercedes-Benz. На странице последнего появилось видео, подписанное хэштегом «FourRingsChallenge».В своём сюжете Mercedes-Benz показал дрифт модели AMG C63. После стирания покрышек об асфальт в длительном заносе, на дороге остался рисунок в виде 4-х колец, сформировав символ конкурента по автомобильному рынку. В комментарии к видео указано, что вызов от Audi был принят. Помимо этого, представители Mercedes обратились к коллегам из другой компании с просьбой продемонстрировать собственный почерк. Данное действие выглядит как небольшая шутка со стороны Mercedes-Benz, поэтому теперь поклонники брендов ожидают, каким именно станет ответ от Audi.