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Компания Mercedes-Benz стала участником флэшмоба от Audi

Mercedes-Benz присоединился к флешмобу бренда Audi. На персональной странице в одной из соцсетей компания опубликовала несколько фото- и видеоматериалов, в которых показывает создание 4 колец своего логотипа из подручных материалов.
Компания Mercedes-Benz стала участником флэшмоба от Audi

В обращении к поклонникам марки руководство Audi призвало присоединяться и сделать свои версии. Помимо фанатов компании, участником флешмоба неожиданно решил стать бренд Mercedes-Benz. На странице последнего появилось видео, подписанное хэштегом «FourRingsChallenge».

В своём сюжете Mercedes-Benz показал дрифт модели AMG C63. После стирания покрышек об асфальт в длительном заносе, на дороге остался рисунок в виде 4-х колец, сформировав символ конкурента по автомобильному рынку. В комментарии к видео указано, что вызов от Audi был принят. Помимо этого, представители Mercedes обратились к коллегам из другой компании с просьбой продемонстрировать собственный почерк. Данное действие выглядит как небольшая шутка со стороны Mercedes-Benz, поэтому теперь поклонники брендов ожидают, каким именно станет ответ от Audi.

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Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:43

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