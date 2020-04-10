АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В плену пандемии: Звезды шоу-бизнеса, у которых был диагностирован…
EUR 81.09 USD 74.61
Курс валют на 10.04.2020

Сайт принца Гарри и Меган Маркл украли до его официального запуска

Созданный в благотворительных целях сайт принца Гарри и Меган Маркл украли до того, как состоялся его полноценный запуск. Супруги допустили ошибку, когда рассекретили название площадки.
Сайт принца Гарри и Меган Маркл украли до его официального запуска

Меган Маркл и принц Гарри планировали назвать свой благотворительный портал в честь сына Арчи Харрисона, а его название сокращалось до ArchHewellFoundation. Однако при переходе на недавно созданный анонимным пользователем сайт происходит перенаправление на YouTube-канал Канье Уэста для просмотра клипа “Gold Digger”. В своем интервью для Fox News супруги отмечали, что портал будет запущен однажды, но точно не сейчас. Эксперты предположили, что он может ориентироваться на сохранение окружающей среды, но на фоне пандемии коронавируса пока будет не актуальным. На данный момент поддельный портал уже заблокировали.

В письме, которое принц Гарри и Меган Маркл написали после произошедшего, супруги признались в непонимании действий злоумышленников. Они планировали осуществлять что-то значимое для общества, но отметили, что им всячески мешают в этом.

+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Разин о карантине: «Алла Пугачева и другие звезды будут продавать вещи с аукционов, потому что жить им будет не на…
Врачи: Морская капуста препятствует заражению…
Прохор Шаляпин доставил на дом продукты ветерану войны в рамках благотворительной акции «Спасибо…
Сайт принца Гарри и Меган Маркл украли до его официального…
Энтузиасты обнаружили в Windows 10 секретный…
«Я не хочу рожать себе раба»: Певица Елка рассказала об отношении к семье и рождению…
Археологи обнаружили ранее неизвестную часть храма Рамзеса II в…
Производители рассказали о подготовке автомобиля к длительному…
Врачи рассказали, о каких заболеваниях говорит цвет зубного…
Компания "АвтоВАЗ" сообщила о времени обновления самой дорогой версии Lada…
«Хочется побыть врозь»: Финалистка шоу «Голос» Анастасия Спиридонова решила отдалиться от мужа ради их…
Издание NI назвало тактические ракетные комплексы визитной карточкой…
Оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал о риске смерти от…
Модель Nissan Kicks получила новый дизайн и полный…
Экс-участница проекта “Дом-2” Ксения Шаповал объявила о 10-дневной…
Рустам Солнцев: «Призраки в виде геев мерещатся Пригожину даже…
Сериал Констатина Богомолова "Безопасные связи" о любви в карантинный период выйдет в конце…
В Магнитогорске ветеранам к 75-летию Победы вручили просроченные…
В Беларуси могут организовать сборку кроссоверов DFM 580 для рынка…
Индейцам Амазонии грозит вымирание на фоне распространения…
«Что за дурь»: Евгений Плющенко подвергся критике из-за подаренной сыну…
Билл Гейтс предупредил, что пандемии могут повторяться каждые 20…
Агата Муцениеце вместе с дочерью питается лапшой быстрого…
Учёные создали 3D-изображения, показывающие механизм распознавания запахов…
Звезда «Дом-2» Алеся Семеренко заставила Никиту Барышева нюхать ее…
В России остались три региона, где еще нет…
Новая версия Acura TLX Type S получит двигатель мощностью больше 300 лошадиных…
Тайка Вайтити оценил возможность появления Локи в фильме “Тор: Любовь и…
Просмотреть все новости