Сайт принца Гарри и Меган Маркл украли до его официального запуска





Меган Маркл и принц Гарри планировали назвать свой благотворительный портал в честь сына Арчи Харрисона, а его название сокращалось до ArchHewellFoundation. Однако при переходе на недавно созданный анонимным пользователем сайт происходит перенаправление на YouTube-канал Канье Уэста для просмотра клипа “Gold Digger”. В своем интервью для Fox News супруги отмечали, что портал будет запущен однажды, но точно не сейчас. Эксперты предположили, что он может ориентироваться на сохранение окружающей среды, но на фоне пандемии коронавируса пока будет не актуальным. На данный момент поддельный портал уже заблокировали.В письме, которое принц Гарри и Меган Маркл написали после произошедшего, супруги признались в непонимании действий злоумышленников. Они планировали осуществлять что-то значимое для общества, но отметили, что им всячески мешают в этом.