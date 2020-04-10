АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В плену пандемии: Звезды шоу-бизнеса, у которых был диагностирован…
EUR 81.09 USD 74.61
Курс валют на 10.04.2020

Издание NI назвало тактические ракетные комплексы визитной карточкой РФ

Издание The National Interest описало тактические ракетные комплексы как визитную карточку РФ на мировой арене с точки зрения систем вооружения. Автор статьи Калеб Ларсен уверяет, что такие конструкции отличаются многими преимуществами по сравнению со снарядами, запускаемыми из шахтных конструкций, несмотря на меньший уровень защищенности.
Издание NI назвало тактические ракетные комплексы визитной карточкой РФ

NI указывает на информацию из вашингтонского Центра интернациональный стратегических исследований, согласно которым «коллекция» ракет РФ на сегодня считается самой крупной во всём мире. В деталях автор описал 3 ключевые системы. Открывает список тактический комплекс дивизионного звена «Точка». Он был создан в СССР и применялся армией с 1975-го. В странах Запада данные ракеты были описаны как SS-21 Scarab. При этом снаряды могут использовать самые разные версии боеголовок, включая ядерные. Установка для запуска ракет располагается на амфибийном шасси. Это существенно повышает показатель общей мобильности. Подготовка для отправки ракеты к цели занимает 16 минут.

На смену вышеописанному комплексу приходит «Искандер», описанный в документации НАТО как установка SS-26 Stone. Для этого комплекса характерно наличие повышенного радиуса функционирования, а также допустимость подключения боеголовок более крупных размеров. Они отличаются высоким показателем точности поражения цели, а также имеют высокий уровень защищенности при совершении транспортировки по сравнению с предшественниками. Завершает список особо опасных с точки зрения зарубежных специалистов ракетных мобильных систем - «Оникс». По данным NI, комплексы производятся в версиях, ориентированных на поражение наземных целей и кораблей. Калеб Ларсен подчеркивает экспортный успех данного типа техники. Они имеют высокий спрос во Вьетнаме, САР, а также Индонезии.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Разин о карантине: «Алла Пугачева и другие звезды будут продавать вещи с аукционов, потому что жить им будет не на…
Врачи: Морская капуста препятствует заражению…
Прохор Шаляпин доставил на дом продукты ветерану войны в рамках благотворительной акции «Спасибо…
Сайт принца Гарри и Меган Маркл украли до его официального…
Энтузиасты обнаружили в Windows 10 секретный…
«Я не хочу рожать себе раба»: Певица Елка рассказала об отношении к семье и рождению…
Археологи обнаружили ранее неизвестную часть храма Рамзеса II в…
Производители рассказали о подготовке автомобиля к длительному…
Врачи рассказали, о каких заболеваниях говорит цвет зубного…
Компания "АвтоВАЗ" сообщила о времени обновления самой дорогой версии Lada…
«Хочется побыть врозь»: Финалистка шоу «Голос» Анастасия Спиридонова решила отдалиться от мужа ради их…
Издание NI назвало тактические ракетные комплексы визитной карточкой…
Оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал о риске смерти от…
Модель Nissan Kicks получила новый дизайн и полный…
Экс-участница проекта “Дом-2” Ксения Шаповал объявила о 10-дневной…
Рустам Солнцев: «Призраки в виде геев мерещатся Пригожину даже…
Сериал Констатина Богомолова "Безопасные связи" о любви в карантинный период выйдет в конце…
В Магнитогорске ветеранам к 75-летию Победы вручили просроченные…
В Беларуси могут организовать сборку кроссоверов DFM 580 для рынка…
Индейцам Амазонии грозит вымирание на фоне распространения…
«Что за дурь»: Евгений Плющенко подвергся критике из-за подаренной сыну…
Билл Гейтс предупредил, что пандемии могут повторяться каждые 20…
Агата Муцениеце вместе с дочерью питается лапшой быстрого…
Учёные создали 3D-изображения, показывающие механизм распознавания запахов…
Звезда «Дом-2» Алеся Семеренко заставила Никиту Барышева нюхать ее…
В России остались три региона, где еще нет…
Новая версия Acura TLX Type S получит двигатель мощностью больше 300 лошадиных…
Тайка Вайтити оценил возможность появления Локи в фильме “Тор: Любовь и…
Просмотреть все новости