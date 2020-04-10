Издание NI назвало тактические ракетные комплексы визитной карточкой РФ





NI указывает на информацию из вашингтонского Центра интернациональный стратегических исследований, согласно которым «коллекция» ракет РФ на сегодня считается самой крупной во всём мире. В деталях автор описал 3 ключевые системы. Открывает список тактический комплекс дивизионного звена «Точка». Он был создан в СССР и применялся армией с 1975-го. В странах Запада данные ракеты были описаны как SS-21 Scarab. При этом снаряды могут использовать самые разные версии боеголовок, включая ядерные. Установка для запуска ракет располагается на амфибийном шасси. Это существенно повышает показатель общей мобильности. Подготовка для отправки ракеты к цели занимает 16 минут.На смену вышеописанному комплексу приходит «Искандер», описанный в документации НАТО как установка SS-26 Stone. Для этого комплекса характерно наличие повышенного радиуса функционирования, а также допустимость подключения боеголовок более крупных размеров. Они отличаются высоким показателем точности поражения цели, а также имеют высокий уровень защищенности при совершении транспортировки по сравнению с предшественниками. Завершает список особо опасных с точки зрения зарубежных специалистов ракетных мобильных систем - «Оникс». По данным NI, комплексы производятся в версиях, ориентированных на поражение наземных целей и кораблей. Калеб Ларсен подчеркивает экспортный успех данного типа техники. Они имеют высокий спрос во Вьетнаме, САР, а также Индонезии.