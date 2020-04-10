Модель Nissan Kicks получила новый дизайн и полный привод
Модель Nissan Kicks получила новый дизайн и систему полного привода. Кроссовер от японского производителя пока не представлен на рынке РФ, но готовится к перевыпуску на территории Юго-Восточной Азии.
Обновлённая сборка была замечена во время транспортировки в Таиланде. По данным зарубежных порталов, новые экземпляры авто готовились показать 19 марта, но по причине коронавируса, а также объявления карантина, дебют оказался отложенным на более поздний срок. При этом кроссоверы медленно распространяют среди дилеров.
Сотрудники Nissan в Таиланде сообщили о готовности использовать технологию e-Power, однако не указали, для какого продукта намерены провести обновление. Предположительно, опция будет использована в конструкции Kicks. По неподтвержденным данным, кроссоверы будут оснащены бензиновым двигателем HR12DE на 79 «лошадок» и спаренным с ним электромотором EM57 на 109 «лошадей». Kicks будет иметь полноприводную система, а для задней оси предусмотрен дополнительный электродвигатель на 5 л.с.
В отношении отличия обновленной версии Kicks стоит упомянуть обновление радиаторной решетки, повышающей визуальную величину кроссовера. Оптика заменена на светодиодные элементы и несколько сужена. «Противотуманки» интегрированы в вентиляционные диффузоры. Зеркала расположен на боковых окнах и оснащены измененными дублями поворотных сигналов. Рисунок колёсных дисков также несколько поменялся, что можно увидеть на фото. Обвесы покрасили в тон кузова.
Обновлённая сборка была замечена во время транспортировки в Таиланде. По данным зарубежных порталов, новые экземпляры авто готовились показать 19 марта, но по причине коронавируса, а также объявления карантина, дебют оказался отложенным на более поздний срок. При этом кроссоверы медленно распространяют среди дилеров.
Сотрудники Nissan в Таиланде сообщили о готовности использовать технологию e-Power, однако не указали, для какого продукта намерены провести обновление. Предположительно, опция будет использована в конструкции Kicks. По неподтвержденным данным, кроссоверы будут оснащены бензиновым двигателем HR12DE на 79 «лошадок» и спаренным с ним электромотором EM57 на 109 «лошадей». Kicks будет иметь полноприводную система, а для задней оси предусмотрен дополнительный электродвигатель на 5 л.с.
В отношении отличия обновленной версии Kicks стоит упомянуть обновление радиаторной решетки, повышающей визуальную величину кроссовера. Оптика заменена на светодиодные элементы и несколько сужена. «Противотуманки» интегрированы в вентиляционные диффузоры. Зеркала расположен на боковых окнах и оснащены измененными дублями поворотных сигналов. Рисунок колёсных дисков также несколько поменялся, что можно увидеть на фото. Обвесы покрасили в тон кузова.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:46