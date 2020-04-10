Экс-участница проекта “Дом-2” Ксения Шаповал объявила о 10-дневной голодовке

О начале марафона по очищению организма Ксения Шаповал заявила в своем микроблоге, но при этом она не предлагала подписчикам присоединяться, отметив, что это ее личный эксперимент. Отказ от еды продлится 10 дней, а еще четыре дня она потратит на “выход” из этого режима. Первые несколько суток экс-участница проекта “Дом-2” советует потратить на подготовку. В это время она будет употреблять сорбенты, спирулину и есть отруби, а также детские пюре, запивая водой с лимоном, зеленым чаем и овощными соками. Далее она ужесточит режим и все восемь дней будет питаться только водой с лимоном и отрубями. Чтобы “выйти” из этой диеты Шаповал на протяжении четырех дней будет есть каши, фрукты и овощи, а также пить соки, а также чай и воду.Ксения Шаповал посоветовала ежедневно уделять тренировкам полчаса, а наиболее эффективными она считает выпады, приседания и упражнения на пресс. В комментариях фолловеры раскритиковали блогера, отметив, что такая голодовка может быть опасной для здоровья.