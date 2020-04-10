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Рустам Солнцев: «Призраки в виде геев мерещатся Пригожину даже ночью»

Иосиф Пригожин довольно брезгливо относится к однополым связям, что решил прокомментировать Рустам Солнцев. По его словам, продюсеру мерещатся «призраки в виде геев» по ночам.
Рустам Солнцев: «Призраки в виде геев мерещатся Пригожину даже ночью»

Ранее супруг Валерии назвал гомосексуализм вирусом, однако подчеркнул, что болезнью это не считает. По мнению Иосифа Пригожина, данная ситуация вышла за пределы нормы. Бизнесмен призвал всех принадлежащих к этому типу мужчин заниматься сексуальными развлечениями у себя дома, однако не заманивать в свое сообщество его детей. «Что вы будете делать? На солдате лежать?» - интересовался супруг певицы. Своими высказываниями он привлек внимание шоумена-бисексуала, для которого подобные слова оказались личным оскорблением.

Как сказал Рустам Солнцев, в своих снах продюсер видит призраков в виде геев, которые не дают ему спать, из-за чего Пригожин «срывается на визг». Обращаясь к представителю шоу-бизнеса, блогер поделился своим желанием «натравить на его обидчиков Зверева», чтобы он разобрался с данной категорией мужчин в своем парике и лосинах. Кроме этого, Солнцев предложил свою помощь в хайп-сопровождении.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:25

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