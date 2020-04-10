Сериал Констатина Богомолова "Безопасные связи" о любви в карантинный период выйдет в конце апреля





Проект расскажет о трёх парах разного возраста – тридцатилетних молодожёнах, пенсионерах в разводе и подростках, проживающих в разных городах –, чьи отношения проходят проверку изоляцией. Общение с помощью устройств лишь объединяет людей. Режиссёр отметил, что роль оператора и художника-постановщика связана со сложившейся ситуацией. Для всех героев выбран один ракурс, фон и картинка – дом. По мнению Констатина Богомолова, благодаря этому зрители смогут сфокусироваться на действующих лицах и разговорах между ними.Продюсер "Безопасных связей" Ирина Сосновая подчеркнула: сериал является напоминанием о том, что в этот период не стоит останавливаться и ждать завершения карантина, поскольку данное время подходит, чтобы сделать что-либо новое, больше узнать себя и окружающих, почувствовать жизнь., – заметила она.