В Магнитогорске ветеранам к 75-летию Победы вручили просроченные консервы
В Магнитогорске ветеранам к 75-летию Победы подарили просроченные консервы. Помимо сухпайка местным участникам Второй мировой войны вручили медали, о чем передает Telegram-канал "Подъём".
Родственница 99-летней участницы ВОВ рассказала, как несколько дней назад ветерану вручили юбилейную медаль. Пенсионерка не смогла получить ее на официальном приеме у губернатора. К подарку прилагался сухой паек, который оказался просроченным. В частности, ей отдали чай шестилетней давности и консервы, произведенные от двух до четырех лет назад. Также она получила поздравительную бумагу, подписанную депутатом заксобрания Челябинской области. Семья смогла обнаружить просрочку лишь недавно, поскольку граждане придерживаются режима самоизоляции из-за коронавируса.
На данный момент власти региона не прокомментировали произошедшее.
Родственница 99-летней участницы ВОВ рассказала, как несколько дней назад ветерану вручили юбилейную медаль. Пенсионерка не смогла получить ее на официальном приеме у губернатора. К подарку прилагался сухой паек, который оказался просроченным. В частности, ей отдали чай шестилетней давности и консервы, произведенные от двух до четырех лет назад. Также она получила поздравительную бумагу, подписанную депутатом заксобрания Челябинской области. Семья смогла обнаружить просрочку лишь недавно, поскольку граждане придерживаются режима самоизоляции из-за коронавируса.
На данный момент власти региона не прокомментировали произошедшее.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:13