В Магнитогорске ветеранам к 75-летию Победы вручили просроченные консервы





Родственница 99-летней участницы ВОВ рассказала, как несколько дней назад ветерану вручили юбилейную медаль. Пенсионерка не смогла получить ее на официальном приеме у губернатора. К подарку прилагался сухой паек, который оказался просроченным. В частности, ей отдали чай шестилетней давности и консервы, произведенные от двух до четырех лет назад. Также она получила поздравительную бумагу, подписанную депутатом заксобрания Челябинской области. Семья смогла обнаружить просрочку лишь недавно, поскольку граждане придерживаются режима самоизоляции из-за коронавируса.На данный момент власти региона не прокомментировали произошедшее.