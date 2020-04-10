В Беларуси могут организовать сборку кроссоверов DFM 580 для рынка РФ
В Беларуси могут начать сборку кроссоверов модели DFM 580, ориентированную на рынок РФ. На 2020 год компания-производитель готовится выпустить версию с двигателем на 1,5 л и турбонаддувом.
Силовой агрегат будет генерировать порядка 146 «лошадей» при работе в паре с вариаторной трансмиссией. Не исключается, что в анонсе указывались именно модели, сборка которых проводится в Беларуси.
Само предприятие «Юнисон» продукцию бренда Dongfeng на сегодня не выпускает. При этом на его сборочной линии были замечены модели марки Zotye. Официальных сообщений в отношении соответствующей информации пока не появлялось.
Силовой агрегат будет генерировать порядка 146 «лошадей» при работе в паре с вариаторной трансмиссией. Не исключается, что в анонсе указывались именно модели, сборка которых проводится в Беларуси.
Само предприятие «Юнисон» продукцию бренда Dongfeng на сегодня не выпускает. При этом на его сборочной линии были замечены модели марки Zotye. Официальных сообщений в отношении соответствующей информации пока не появлялось.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:06