В Беларуси могут организовать сборку кроссоверов DFM 580 для рынка РФ





Силовой агрегат будет генерировать порядка 146 «лошадей» при работе в паре с вариаторной трансмиссией. Не исключается, что в анонсе указывались именно модели, сборка которых проводится в Беларуси.Само предприятие «Юнисон» продукцию бренда Dongfeng на сегодня не выпускает. При этом на его сборочной линии были замечены модели марки Zotye. Официальных сообщений в отношении соответствующей информации пока не появлялось.