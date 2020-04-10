Индейцам Амазонии грозит вымирание на фоне распространения коронавируса
Индейцам Амазонии прогнозируют вымирание в результате заражения коронавирусом. Согласно сообщению Al Jazeera, у члена коренного племени впервые был обнаружен COVID-19.
Болезнь была обнаружена у 15-летнего подростка, который сейчас находится на лечении в палате интенсивной терапии в больнице Боа-Виста, столице штата Рорайма на севере Бразилии. Эксперты назвали коренных жителей племен данного региона крайне уязвимыми, поскольку они не могут выработать иммунитет из-за своей изолированности. Министр здравоохранения Луис Энрике Мандетта предрек индейцам яномами полное вымирание. Также он признался в сильной обеспокоенности в связи с первым случаем заражения в этом племени.
На данный момент в Бразилии проживает 800 тысяч коренных племен, которые представляют около 300 этнических групп. В яномами числится почти 30 тысяч членов, а изолировано оно оставалось до XX века.
Болезнь была обнаружена у 15-летнего подростка, который сейчас находится на лечении в палате интенсивной терапии в больнице Боа-Виста, столице штата Рорайма на севере Бразилии. Эксперты назвали коренных жителей племен данного региона крайне уязвимыми, поскольку они не могут выработать иммунитет из-за своей изолированности. Министр здравоохранения Луис Энрике Мандетта предрек индейцам яномами полное вымирание. Также он признался в сильной обеспокоенности в связи с первым случаем заражения в этом племени.
На данный момент в Бразилии проживает 800 тысяч коренных племен, которые представляют около 300 этнических групп. В яномами числится почти 30 тысяч членов, а изолировано оно оставалось до XX века.