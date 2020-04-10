«Что за дурь»: Евгений Плющенко подвергся критике из-за подаренной сыну экипировки

Супруг Яны Рудковской не только тренирует наследника на льду, но и развивает в нем интерес к другим вещам. Судя по всему, семья в период карантина весело проводит время, о чем свидетельствует размещенный Евгением Плющенко сюжет в Instagram. На кадрах запечатлен сын знаменитостей Александр, держащий в руках модель оружия, очень похожую на настоящее. Большинство поклонников оценили игрушки начинающего спортсмена, однако не обошлось и без хейтеров.Одни недоброжелатели написали в комментариях, что олимпийский чемпион занимается самопиаром, а другие не поняли, зачем он подарил мальчику экипировку. Третьи посоветовали отцу Александра Плющенко учиться у семейства Галкиных, как нужно обращаться с детьми.