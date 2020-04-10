«Что за дурь»: Евгений Плющенко подвергся критике из-за подаренной сыну экипировки
Евгений Плющенко старается много времени проводить со своим сыном и ни в чем ему не отказывать. На этот раз звездные родители подарили ребенку новую экипировку, за что фигурист подвергся критике со стороны поклонников.
Супруг Яны Рудковской не только тренирует наследника на льду, но и развивает в нем интерес к другим вещам. Судя по всему, семья в период карантина весело проводит время, о чем свидетельствует размещенный Евгением Плющенко сюжет в Instagram. На кадрах запечатлен сын знаменитостей Александр, держащий в руках модель оружия, очень похожую на настоящее. Большинство поклонников оценили игрушки начинающего спортсмена, однако не обошлось и без хейтеров.
Одни недоброжелатели написали в комментариях, что олимпийский чемпион занимается самопиаром, а другие не поняли, зачем он подарил мальчику экипировку. Третьи посоветовали отцу Александра Плющенко учиться у семейства Галкиных, как нужно обращаться с детьми.
Супруг Яны Рудковской не только тренирует наследника на льду, но и развивает в нем интерес к другим вещам. Судя по всему, семья в период карантина весело проводит время, о чем свидетельствует размещенный Евгением Плющенко сюжет в Instagram. На кадрах запечатлен сын знаменитостей Александр, держащий в руках модель оружия, очень похожую на настоящее. Большинство поклонников оценили игрушки начинающего спортсмена, однако не обошлось и без хейтеров.
Одни недоброжелатели написали в комментариях, что олимпийский чемпион занимается самопиаром, а другие не поняли, зачем он подарил мальчику экипировку. Третьи посоветовали отцу Александра Плющенко учиться у семейства Галкиных, как нужно обращаться с детьми.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:54