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Билл Гейтс предупредил, что пандемии могут повторяться каждые 20 лет

Билл Гейтс дал прогноз о пандемиях, отметив, что они могут повторяться каждые 20 лет. В интервью Financial Times сооснователь Microsoft назвал данные события сильнейшим испытанием в жизни большинства граждан.

По мнению Билла Гейтса, развитые страны могли бы удержать триллионы долларов, если бы заранее подготовились к ЧП. Бизнесмен спрогнозировал такой поворот событий еще пять лет назад, а сейчас он уверен, что подобное будет повторяться каждые 20 лет. Распространение лихорадки Эболы “открыло глаза” Биллу Гейтсу на то, что мир не готов бороться с болезнью. Разработчик попытался предположить, что произойдет, когда COVID-19 пойдет на спад, отметив, что многие страны будут усердно трудится над тем, чтобы не допустить повторения событий этого года.

В этот раз эпидемия поразила развитые страны, поэтому он ожидает принятия превентивных мер. Например, диагностика заболеваний выйдет на новый уровень, а также будет усилена вакцинация и разработаны системы раннего предупреждения. Гейтс считает, что стоимость этих приспособлений гораздо меньше тех сумм, которые уже потеряла экономика. В связи с большим количеством путешественников, по мнению Билла Гейтса, граждане ожидают, что власти сделают развитие здравоохранения своим приоритетом. Также эксперт уверен, что бизнес сможет устоять, но удар по нему окажется огромным, а больше всего пострадает мировой ВВП.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:45

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