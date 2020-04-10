Билл Гейтс предупредил, что пандемии могут повторяться каждые 20 лет





По мнению Билла Гейтса, развитые страны могли бы удержать триллионы долларов, если бы заранее подготовились к ЧП. Бизнесмен спрогнозировал такой поворот событий еще пять лет назад, а сейчас он уверен, что подобное будет повторяться каждые 20 лет. Распространение лихорадки Эболы “открыло глаза” Биллу Гейтсу на то, что мир не готов бороться с болезнью. Разработчик попытался предположить, что произойдет, когда COVID-19 пойдет на спад, отметив, что многие страны будут усердно трудится над тем, чтобы не допустить повторения событий этого года.В этот раз эпидемия поразила развитые страны, поэтому он ожидает принятия превентивных мер. Например, диагностика заболеваний выйдет на новый уровень, а также будет усилена вакцинация и разработаны системы раннего предупреждения. Гейтс считает, что стоимость этих приспособлений гораздо меньше тех сумм, которые уже потеряла экономика. В связи с большим количеством путешественников, по мнению Билла Гейтса, граждане ожидают, что власти сделают развитие здравоохранения своим приоритетом. Также эксперт уверен, что бизнес сможет устоять, но удар по нему окажется огромным, а больше всего пострадает мировой ВВП.