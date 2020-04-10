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Агата Муцениеце вместе с дочерью питается лапшой быстрого приготовления

Агата Муцениеце сейчас находится на карантине за городом вместе со своими детьми и матерью. Недавно актриса и ее дочь решили поужинать лапшой быстрого приготовления.
Агата Муцениеце вместе с дочерью питается лапшой быстрого приготовления

Родительница звезды кино теперь часто радует своих родных домашними блюдами. Агата Муцениеце разместила в Instagram сюжеты со стряпней родительницы. Тем не менее ей иногда хочется съесть что-то вредное и она не отказывает себе в этом удовольствии. На ужин знаменитость вместе с дочерью Мией решила полакомиться лапшой быстрого приготовления, заварив ее в пластиковом контейнере с добавлением свежих овощей. Затем артистка рассказала подписчикам, что они с наследницей устроили «девичью вечеринку».

Некоторое время назад Муцениеце и Прилучный объявили о своем намерении развестись. В одном из интервью актриса рассказала, что пыталась сохранить брак с мужем, но больше не может игнорировать проблемы в их отношениях. Пара не стала посвящать детей в подробности своего решения.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:32

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