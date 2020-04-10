Агата Муцениеце вместе с дочерью питается лапшой быстрого приготовления





Родительница звезды кино теперь часто радует своих родных домашними блюдами. Агата Муцениеце разместила в Instagram сюжеты со стряпней родительницы. Тем не менее ей иногда хочется съесть что-то вредное и она не отказывает себе в этом удовольствии. На ужин знаменитость вместе с дочерью Мией решила полакомиться лапшой быстрого приготовления, заварив ее в пластиковом контейнере с добавлением свежих овощей. Затем артистка рассказала подписчикам, что они с наследницей устроили «девичью вечеринку».Некоторое время назад Муцениеце и Прилучный объявили о своем намерении развестись. В одном из интервью актриса рассказала, что пыталась сохранить брак с мужем, но больше не может игнорировать проблемы в их отношениях. Пара не стала посвящать детей в подробности своего решения.