Учёные создали 3D-изображения, показывающие механизм распознавания запахов носом





В первых экспериментах были задействованы мыши. Как удалось обнаружить, в их носу находятся специальные клетки, с помощью которых грызуны различают запахи. Человека ароматы окружают всегда. По словам доктора биологических наук Стюарта Файрстайна, каждый день люди встречают миллионы запахов, которые они способны идентифицировать. В чашке кофе содержится примерно 800 разных типов ароматов, и специалисты приложили много усилий, чтобы выяснить, как нос и мозг взаимодействуют, чтобы их распознать. Для этого они использовали трёхмерную визуализацию. Первые исследования показали, как мыши реагировали на эти факторы.Оказалось, что данные о запахах, которые мозг получает от носа, – это больше, чем сумма его частей. В клетках, отвечающих за данный процесс, находится множество рецепторов. У людей их 400, у грызунов меньше. Нервные окончания отправляют органу код, идентифицирующий запах. Чем сложнее смесь ароматов, тем он будет более сложным.Также выяснилось, что из-за влияния запаха реакция клеток на иные раздражители порой "отключается". Нередко люди ощущают, как один запах доминирует над другим – мозг определяет, какой аромат для него является приоритетным.