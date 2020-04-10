В России остались три региона, где еще нет коронавируса





Коронавирус распространился практически по всей территории России, а нетронутыми остаются лишь Чукотка, республика Алтай и Ненецкий АО. Впервые недавно пациент с COVID-19 был обнаружен в Туве. Согласно данным центра по противодействию пандемии коронавируса, в России по состоянию на 10 апреля зафиксировано почти 12 тысяч случаев заболевания. При этом более 7,8 тысяч пациентов находятся в Москве, а за последние сутки было обнаружено 1786 случаев. В Коми числится 208 пациентов, а суточный прирост составил 58 человек. На четвертом месте находится Санкт-Петербург.На данный момент в стране находится 162 тысяч граждан с подозрением на COVID-19. За все время пандемии было проведено более миллиона тестов.