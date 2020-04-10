Звезда «Дом-2» Алеся Семеренко заставила Никиту Барышева нюхать ее трусы





Брюнетка регулярно обвиняет своего бойфренда в том, что он дарит ей мало презентов и не обеспечивает. Возлюбленный Алеси Семеренко решил доказать серьезность своих намерений, подарив девушке комплект нижнего белья. После распаковки коробки звезда «Дома-2» увидела, что эта одежда ей совсем не подходит, так как размер бюстгальтера был больше, чем грудь девушки.Также Семеренко не понравились трусы от комплекта, в частности исходящий от них запах. По словам участницы телестройки, они воняли резиной. Затем блондинка кинула элемент белья в Никиту Барышева и попросила их понюхать, однако он отказался. Комплект понравился Юле Белой, которая начала просить коллегу по реалити-шоу отдать его ей.