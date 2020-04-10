Новая версия Acura TLX Type S получит двигатель мощностью больше 300 лошадиных сил
Новая версия модели Acura TLX Type S будет укомплектована двигателем мощностью больше 300 лошадиных сил. Актуальная сборка авто оснащена атмосферным силовым агрегатом V6 объемом 3,5 л.
Его производительность составляет 290 «лошадей», однако для доработанной модификации компания Acura обещает «существенный прирост мощности». Базовые сборки авто и продвинутые комплектации с индексом S будут собираться на базе новой платформы, изготовленной непосредственно под седан TLX.
Стандартная версия модели сможет получить опцию полноприводной системы за дополнительную сумму. Предположительно, Type S не сможет дебютировать параллельно с начальной сборкой в конце текущего года. По этой причине Acura намеревается показать высокопроизводительную версию седана в первые месяцы 2021-го.
Его производительность составляет 290 «лошадей», однако для доработанной модификации компания Acura обещает «существенный прирост мощности». Базовые сборки авто и продвинутые комплектации с индексом S будут собираться на базе новой платформы, изготовленной непосредственно под седан TLX.
Стандартная версия модели сможет получить опцию полноприводной системы за дополнительную сумму. Предположительно, Type S не сможет дебютировать параллельно с начальной сборкой в конце текущего года. По этой причине Acura намеревается показать высокопроизводительную версию седана в первые месяцы 2021-го.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:05