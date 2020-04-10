Новая версия Acura TLX Type S получит двигатель мощностью больше 300 лошадиных сил





Его производительность составляет 290 «лошадей», однако для доработанной модификации компания Acura обещает «существенный прирост мощности». Базовые сборки авто и продвинутые комплектации с индексом S будут собираться на базе новой платформы, изготовленной непосредственно под седан TLX.Стандартная версия модели сможет получить опцию полноприводной системы за дополнительную сумму. Предположительно, Type S не сможет дебютировать параллельно с начальной сборкой в конце текущего года. По этой причине Acura намеревается показать высокопроизводительную версию седана в первые месяцы 2021-го.