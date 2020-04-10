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В Минздраве Башкирии сообщили, что коронавирус подозревают у 170 врачей и пациентов в Уфе

С подозрением на коронавирус в Уфе числится порядка 170 врачей и пациентов. Соответствующими сведениями в рамках брифинга поделился Максим Забелин, стоящий во главе Минздрава Башкирии.
В Минздраве Башкирии сообщили, что коронавирус подозревают у 170 врачей и пациентов в Уфе

Наличие коронавируса подозревается у 170 медработников и пациентов во временно помещенной на карантин РКБ им. Куватова в Уфе. Данные случаи непременно проверят повторно, в связи с чем анализы этих людей были переданы в Роспотребнадзор. В ведомстве смогут обеспечить объективную оценку и подтверждение полученных результатов. В данном учреждении уже зафиксированы девять случаев COVID-19, в связи с чем этим пациенты были переведены в Демский госпиталь.

Часть взятых 6 апреля проб до сих пор продолжают анализировать, а очаг заражения в корпусе гинекологии и акушерства до сих пор не выявлен. В связи с этим все лечащиеся граждане будут выписаны, а помещения продезинфицируют.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:41

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