В Минздраве Башкирии сообщили, что коронавирус подозревают у 170 врачей и пациентов в Уфе





Наличие коронавируса подозревается у 170 медработников и пациентов во временно помещенной на карантин РКБ им. Куватова в Уфе. Данные случаи непременно проверят повторно, в связи с чем анализы этих людей были переданы в Роспотребнадзор. В ведомстве смогут обеспечить объективную оценку и подтверждение полученных результатов. В данном учреждении уже зафиксированы девять случаев COVID-19, в связи с чем этим пациенты были переведены в Демский госпиталь.Часть взятых 6 апреля проб до сих пор продолжают анализировать, а очаг заражения в корпусе гинекологии и акушерства до сих пор не выявлен. В связи с этим все лечащиеся граждане будут выписаны, а помещения продезинфицируют.