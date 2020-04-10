«Ты пустой»: Звезда «Дом-2» Марина Страхова унизила Даню Сахнова после расставания





Мнения обеих сторон и претензии прозвучали во время откровенной беседы пары. Как сказал Даня Сахнов, он ничего не чувствует к звезде «Дома-2», поэтому расставания здесь не избежать. При этом участник назвал причину своего решения, а также объяснил, почему молчал раньше. Как выяснилось, молодой человек надеялся, что однажды у него появится интерес к Марине Страховой и он начнет за ней ухаживать. После этого знаменитость рассказала, что тоже не хочет встречаться с возлюбленным, назвав несколько пунктов, по котором он ей не подходит.По словам блондинки, ей нужен сильный мужчина, а Сахнов «не дотягивает» до этого уровня и не может ничего дать девушке. Как отметила Страхова, даже если бы молодой человек захотел что-то сделать, кроме обаятельности у него ничего нет.