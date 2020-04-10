Ягудин на роликах исполнил номер «Зима», принесший ему в 2002-м победу над Плющенко
Алексей Ягудин на роликах исполнил номер под названием «Зима», который принёс ему победу над Евгением Плющенко в 2002 году. Спортсмен поделился записью видео с поклонниками на странице Instagram.
Показ программы состоялся во дворе дома на ограниченной площади. В комментарии к шуточному видео Ягудин сообщил, что уже не так молод, но его друзьям прокат без льда всё равно понравился. Спортсмен сообщил о самоизоляции, которая продолжается почти 2 недели.
Ягудин добавил, что компанию ему составили тренеры Татьяна Тарасова и Николай Морозов. Он призвал фанатов оставить в комментариях собственные оценки показанной им программе, сообщает Глобал МСК.
Показ программы состоялся во дворе дома на ограниченной площади. В комментарии к шуточному видео Ягудин сообщил, что уже не так молод, но его друзьям прокат без льда всё равно понравился. Спортсмен сообщил о самоизоляции, которая продолжается почти 2 недели.
Ягудин добавил, что компанию ему составили тренеры Татьяна Тарасова и Николай Морозов. Он призвал фанатов оставить в комментариях собственные оценки показанной им программе, сообщает Глобал МСК.