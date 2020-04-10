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Елена Ильиных и Сергей Полунин посетили шоу «Вечерний Ургант» после рождения сына Мира

Елена Ильиных и Сергей Полунин впервые вышли в свет после рождения сына Мира. Фигуристка и артист балета посетили шоу «Вечерний Ургант».
Елена Ильиных и Сергей Полунин посетили шоу «Вечерний Ургант» после рождения сына Мира

В студии передачи знаменитости рассказали о том, как проводят время в период карантина. Для эфира Елена Ильиных предпочла светлое платье с разрезом, а Сергей Полунин облачился в черный костюм, поэтому вместе пара выглядела как жених и невеста. Ведущий программы поздравил звезд с рождением сына Мира и попросил рассказать, почему ребенка назвали именно так. Оказалось, влюбленные заранее договорились, что если родится девочка – ее будет называть фигуристка, а если мальчик – артист балета. Среди различных вариантов Сергею Полунину также понравилось имя Адольф, что означает благородный волк. По словам родителя, оно не нравилось новорожденному наследнику, сразу начинавшему плакать.

Сын Ильиных и ее партнера появился на свет в Майами. По словам спортсменки, когда у нее отошли воды, она решила сделать макияж, чтобы выглядеть красивой перед своим мужчиной. Ведущий «Вечернего Урганта» поинтересовался, чем звезды занимаются во время самоизоляции. Почти все свое время молодые родители посвящают малышу, но иногда они вместе плавают и разговаривают. Также пара каждое утро устраивает домашние тренировки по 30-40 минут.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:18

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