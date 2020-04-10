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Сканер на смартфонах и ноутбуках можно "обмануть" с помощью фальшивого отпечатка пальцев

Используя фальшивый отпечаток пальцев, можно обмануть сканеры на большинстве смартфонов и ноутбуков. Об этом рассказали сотрудники компании Cisco Talos, которые провели соответствующее исследование.

Чаще всего в современных смартфонах есть сканеры отпечатков пальцев, которые считаются более удобными и безопасными, чем пароль. Тем не менее и здесь не обошлось без значительного недостатка, в отличие от кода их нельзя поменять, а также качественно подделать. Проведённый недавно опыт доказал обратное. В исследовании задействовали несколько телефонов и ноутбуков от различных производителей, планшет, дверной замок, имеющий соответствующий сканер, и две USB-флешки. С помощью каждого фальшивого отпечатка эксперты пробовали разблокировать устройства, установив лимит в 20 попыток. Для получения следа использовались три метода: палец прислонили к мягкому материалу, применили сканер отпечатков и получили его с какого-либо предмета.

После того, как двумерное изображение было получено, специальная программа преобразовала его в трёхмерную модель. Отливочные формы для следов создал 3D-принтер, а для изготовления самих копий потребовался силиконовый полимер либо тканевый клей, в который для увеличения электропроводности добавили порошок из графита и алюминия. В результате специалисты разблокировали 80% смартфонов, планшет, ноутбук и замок. Эксперимент прошли ПК на Windows и USB-флешки.

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Технологии
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 14:05

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