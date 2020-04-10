Умер актер из сериала "Лексс" Дитер Лазер
Умер актёр Дитер Лазер, известный поклонникам по сериалу «Лексс». Он скончался на 80-м году жизни 29 февраля, однако об этом стало известно только сейчас.
Карьера Лазера началась в 1968 году, после чего он был участником свыше 60 картин. Одной из самых известных его ролей стала личность доктора Хейтера в кинофраншизе «Человеческая многоножка».
Помимо этого, многие поклонник помнят артиста по фильмам «Лексс» и «Лесной царь». Съёмки в третьей части «Многоножки» оказалась одной из последних для знаменитого актёра.
Карьера Лазера началась в 1968 году, после чего он был участником свыше 60 картин. Одной из самых известных его ролей стала личность доктора Хейтера в кинофраншизе «Человеческая многоножка».
Помимо этого, многие поклонник помнят артиста по фильмам «Лексс» и «Лесной царь». Съёмки в третьей части «Многоножки» оказалась одной из последних для знаменитого актёра.
Культура
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:34