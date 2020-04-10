Рекомендацию Собянина отказаться от отдыха в Куршевеле россияне назвали "издевкой"





Из-за пандемии коронавируса власти России рекомендовали россиянам не отправляться на отдых в Европу, особенно в Куршевель. Такой призыв прозвучал перед Международным женским днем и продолжительными выходными. Собянин напомнил, что чиновники предупреждали о большом риске заразиться на отдыхе и привезти инфекцию в страну. Сейчас стало известно, что этот призыв россияне расценивали как издевку, поскольку все и так были осведомлены об угрозе, о чем передает РИА Новости.Согласно данным центра по противодействию коронавирусу, общее число зараженных в России по состоянию на 10 апреля достигает 12 тысяч граждан. Наибольшее количество пациентов находится в Москве, а смертность по стране остается на уровне 0,8%.