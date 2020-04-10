В России ограничили продажи разливного пива





По состоянию на 10 апреля как минимум в трех регионах страны была запрещена работа точек с разливным пивом. Такая временная мера была принята администрацией указанных областей, а также в Крыму, пока в остальных регионах давление чиновников остается неформальным. С ограничением работы баров, ресторанов и прочих точек продаж столкнулись владельцы малого и среднего бизнеса по всей стране.Стоящий во главе СУПТ Николай Желагин выяснил, что только в Москве на период вынужденных нерабочих выходных закрылись 15-20% таких магазинов. К концу 2019 года, согласно сервису 2ГИС, в столице функционировали почти 2 тысяч таких фирм, а простой грозит внушительными убытками из-за порчи продукции и необходимости платить аренду. Под удар попадают также розничные магазины, которые расширяли таким образом ассортимент.Представитель AB InBev Etes Ораз Дурдыев предположил, что новые ограничения приведут к увеличению потребления суррогатов, что повысит количество отравлений среди населения. Также это решение может повлечь безработицу в связи с остановкой производства и даже его закрытия. При этом в Минпромторге отмечают, что региональные власти вправе утверждать некоторые дополнительные ограничения в рамках программы, направленной против COVID-19.