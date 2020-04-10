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«Почему бы и нет?»: Обнаженные звезды поддержали челлендж с подушками

В рамках самоизоляции многие представители российского шоу-бизнеса решили принять участие в популярном нынче челлендже. Обнаженные звезды устроили фотосессию с подушками.
«Почему бы и нет?»: Обнаженные звезды поддержали челлендж с подушками

Ольга Орлова также стала участницей флешмоба, разместив в Instagram соответствующий снимок, на котором позировала на фоне шикарного интерьера. Ведущая «Дома-2» примерила светлую подушку, а ее образ дополнили туфли на шпильке. При этом в руках у знаменитости была клубника. Экс-участница телестройки Елена Бушина кроме своего «платья» примерила также красный берет и маленькую сумочку, выразив опасения по поводу того, что летом проснется и в таком «наряде» пойдет гулять. Бывшая супруга рэпера Гуфа в рамках челленджа облачилась в черные ботфорты. Руки Айзы Анохиной украсили браслеты.

Повезло и поклонникам Аделины Сотниковой, ведь они увидели ее в черно-белой подушке с наброшенной на плечи шалью. По мнению фигуристки, подобные «платья» ей к лицу. Мария Погребняк в качестве красочного образа выбрала яркую подушку красно-розовых оттенков, дополнив его большими аксессуарами со стразами. Светская львица Белла Потемкина продемонстрировала фолловерам 2 аутфита, сначала облачившись в белую подушку, а затем в другую – с нежным растительным рисунком.

Недавно участницей челленджа стала и Ксения Бородина. Актриса организовала интересную съёмку со своей 4-летней наследницей Теоной Омаровой.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:54

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