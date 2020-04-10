Владимир Путин поручил увеличить производство медикаментов против коронавируса
Владимир Путин поручил увеличить производство медикаментов, которые используются в борьбе против коронавируса. В первую очередь это касается антисептиков.
Президент РФ сделал ответственным за данный вопрос Дениса Мантурова, возглавляющего Минпромторг. Список важных медпрепаратов и средств включает в себя средства дезинфекции, устройства ИВЛ, а также используемые в лечении COVID-19 препараты.
Путин будет проверять доклады по данной ситуации каждую неделю. Глава РФ распорядился утвердить все требуемые меры для обеспечения страны надежными средствами индивидуальной защиты, к которым в первую очередь относятся маски и перчатки, сообщает ПолитЭксперт.
Президент РФ сделал ответственным за данный вопрос Дениса Мантурова, возглавляющего Минпромторг. Список важных медпрепаратов и средств включает в себя средства дезинфекции, устройства ИВЛ, а также используемые в лечении COVID-19 препараты.
Путин будет проверять доклады по данной ситуации каждую неделю. Глава РФ распорядился утвердить все требуемые меры для обеспечения страны надежными средствами индивидуальной защиты, к которым в первую очередь относятся маски и перчатки, сообщает ПолитЭксперт.
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:43