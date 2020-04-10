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Собянин: "Москва только приблизилась к подножию пика коронавируса"

Сергей Собянин сообщил о приближении Москвы к «подножию пика» распространения коронавируса. Мэр столицы предупреждает про ожидающие город значительные испытания.
Собянин: "Москва только приблизилась к подножию пика коронавируса"

«Совершенно точно говорю, что пик пока не достигнут. Мы пребываем, вероятно, только у его подножия - даже не на среднем этапе распространения коронавируса», — отметил Собянин.


Мэр Москвы сообщил, что прогнозирование эпидемии заболевания - «дело неблагодарное». Собянин указал на существование сценариев в количестве соразмерному ученым, готовых обсуждать ситуацию. Глава администрации столицы подчеркнул, что москвичей ожидает серьёзное испытание, к которому важно подготовиться. Он описал важность проведения дополнительных тестов на заражение коронавирусом, использование медсистемы по эффективным сценариям, а также контроль режима самоизоляции и других карантинных мер.

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Общество / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:19

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