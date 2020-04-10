Каждый третий российский школьник не осваивает минимум знаний по разным предметам





По мнению Анзора Музаева, временно занимающего пост главы Рособрнадзора, чтобы к 2024 году РФ смогла стать одним из мировых лидеров по качеству образования, нужно повысить уровень освоения предметов школьниками. В интервью с представителями портала "Будущее России. Национальные проекты" он отметил, что примерно 35% учеников не достигают минимального уровня знаний, вместе с тем в странах-лидерах данный показатель составляет 5%. Поэтому служба поставила перед собой задачу улучшить текущее положение вещей.Эксперт подчеркнул, что ещё до карантина Министерство просвещения согласовало проект "500 +" по работе с слабыми российскими учебными заведениями, определившимися по результатам работ, которые проводились в минувшем году. Сотрудники федеральной службы по надзору в сфере образования и науки создали необходимую базу данных, чтобы оказывать школам необходимую помощь.