Каждый третий российский школьник не осваивает минимум знаний по разным предметам
Каждый третий российский школьник не осваивает даже минимум знаний по тому или иному предмету. Решением проблемы займётся Рособрнадзор – служба окажет необходимую поддержку учебным заведениям.
По мнению Анзора Музаева, временно занимающего пост главы Рособрнадзора, чтобы к 2024 году РФ смогла стать одним из мировых лидеров по качеству образования, нужно повысить уровень освоения предметов школьниками. В интервью с представителями портала "Будущее России. Национальные проекты" он отметил, что примерно 35% учеников не достигают минимального уровня знаний, вместе с тем в странах-лидерах данный показатель составляет 5%. Поэтому служба поставила перед собой задачу улучшить текущее положение вещей.
Эксперт подчеркнул, что ещё до карантина Министерство просвещения согласовало проект "500 +" по работе с слабыми российскими учебными заведениями, определившимися по результатам работ, которые проводились в минувшем году. Сотрудники федеральной службы по надзору в сфере образования и науки создали необходимую базу данных, чтобы оказывать школам необходимую помощь.
По мнению Анзора Музаева, временно занимающего пост главы Рособрнадзора, чтобы к 2024 году РФ смогла стать одним из мировых лидеров по качеству образования, нужно повысить уровень освоения предметов школьниками. В интервью с представителями портала "Будущее России. Национальные проекты" он отметил, что примерно 35% учеников не достигают минимального уровня знаний, вместе с тем в странах-лидерах данный показатель составляет 5%. Поэтому служба поставила перед собой задачу улучшить текущее положение вещей.
Эксперт подчеркнул, что ещё до карантина Министерство просвещения согласовало проект "500 +" по работе с слабыми российскими учебными заведениями, определившимися по результатам работ, которые проводились в минувшем году. Сотрудники федеральной службы по надзору в сфере образования и науки создали необходимую базу данных, чтобы оказывать школам необходимую помощь.
Общество
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 13:25